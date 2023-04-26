Сёмин: убери бразильцев из «Зенита» — будет одинаковая с другими команда

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле переиграл «Динамо» (3:1).

«Почему у «Динамо» не получилось сдержать атаку «Зенита», как это сделал ранее «Ростов»? «Зенит» в нашем чемпионате стоит особняком. Более квалифицированные игроки. Играющие более правильно в тактическом плане. Уделяют внимание как обороне, так и атакующим действиям. В «Зените» между линиями нет таких больших пространств, как у «Спартака» и «Краснодара». «Ростов», кстати, этим и отличается — в тактическом плане он тоже превосходит многие команды Премьер-Лиги. Поэтому закономерно занимает второе место. Много молодых доморощенных игроков, чётко выполняющих установки главного тренера. Воспитаны в своей системе.

Для «Динамо» это был заведомо неравный, проигранный матч? Почему заведомо? Я думаю, что ни одна команда не приезжает на матч, чтобы заведомо его проигрывать. «Зенит» оказывается сильнее, потому что он лучше подготовлен. Более качественные игроки. Результат всегда дают бразильцы, которые у «Зенита» есть. Убери бразильцев — и будет одинаковая с другими команда», — приводит слова Сёмина «Московский комсомолец».