Глава РПЛ: нужно однозначно возвращать пиво — это дополнительный аргумент для болельщиков

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о возможном возвращении пива на стадионы в России.
«Позицию футбольной общественности озвучил Митрофанов. Я не буду повторять тезисы коллег. Напомню, что, когда закон утверждался в первом чтении, только что отгремел лучший чемпионат мира, готовились к чемпионату Европы, РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе, клубы участвовали в международных соревнованиях, продавали футболистов в другие клубы. Средняя посещаемость была около 18 тысяч зрителей — получали определённые доходы.
Сейчас времена другие. На стадионах стало безопаснее. Сейчас средняя посещаемость 6,5 тысячи. Международных турниров нет. Международные партнёры ушли. Клубы еженедельно теряют деньги. РПЛ для нас — продукт номер один. Мы хотим, чтобы трибуны заполнялись. Нужно однозначно возвращать пиво на стадионы. Для болельщиков это будет дополнительным аргументом. Призываю всех, кто даже выступает противником, давайте найдём возможность», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 26 апреля 2023
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