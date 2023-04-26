Сёмин: «Зенит» хорошо атакует и обороняется, поэтому лидирует. Результат даёт баланс
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, у какого из клубов сильнейшая атака в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«На меня производит впечатление компактность. Когда команда хорошо атакует и после атаки хорошо обороняется. В этом плане для нашей лиги примером является «Зенит». Поэтому они с таким большим преимуществом и лидируют. И, по всей видимости, выигрывают очередной чемпионат. А атаковать сломя голову, как в этом туре делали «Спартак» и «Краснодар», бежать вперёд, не зная, что делать при потере мяча, совершенно без обороны, — такой футбол на международной арене не принесёт никакого результата. Результат даёт баланс атаки и обороны», — приводит слова Сёмина «Московский комсомолец».
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