«Будем бороться только за чемпионство». Игрок «Локо» Щетинин — о следующем сезоне РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Михаил Щетинин рассказал о задаче команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и высказал предположения на следующий.

«У нас задача подняться как можно выше и выигрывать каждый матч. Мы все профессионалы, и мотивацию искать не нужно.

На что «Локомотив» сможет претендовать в следующем сезоне? На чемпионство, конечно! Будем бороться только за чемпионство», — приводит слова Щетинина «Известия».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Щетинин провёл два матча, результативными действиями не отметился. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 24 матчей. Лидирует «Зенит» (58).