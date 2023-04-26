Сёмин: в нижней части таблицы как раз и идёт максимальная борьба, будет много интересного

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» обыграли «Торпедо» со счётом 4:2.

«Между командами, которые находятся внизу таблицы, кто может вылететь, как раз и идёт максимальная борьба. Борьба — главное в таких матчах. Большое количество единоборств. Неуступчивая игра. Футболисты неплохо готовы физически. Какие-то другие нюансы подметить в этом матче мне сложно.

Что удалось изменить в игре «Химок» недавно новому главному тренеру Андрею Талалаеву? Главный тренер всегда что-то может изменить. Но «Химки» — своеобразная команда. Приглашая того или иного тренера, дают много обещаний. Главное — чтобы эти обещания выполнялись. Тогда и тренеру будет легче работать. Это касается и «Торпедо».

Да, борьба «внизу» идёт серьёзная и жестокая. В последних турах в матчах с участием этих команд будет много интересного. Самое главное, чтобы про пенальти помнили и не ошибались. Чтобы пенальти бесконечно не решали исходы матчей», — приводит слова Сёмина «Московский комсомолец».