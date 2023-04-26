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Мусаев: смотрю матчи «Краснодара» и радуюсь прогрессу Черникова, Сперцяна, Сафонова

Мусаев: смотрю матчи «Краснодара» и радуюсь прогрессу Черникова, Сперцяна, Сафонова
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Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, следит ли он за выступлениями команды, и рассказал, с кем из бывших подопечных поддерживает отношения.

«Когда есть время, смотрю матчи «Краснодара». И радуюсь прогрессу Черникова, Сперцяна, Сафонова. Также слежу за карьерой Шапи. Недавно виделись, ужинали вместе. Поддерживаю общение с Игнатьевым, Голубевым. Слежу за Бородиным, играющим в чемпионате Израиля. Но я слежу не только за молодыми ребятам, кого знаю с детства. Интересно, как играет Вандерсон, Кабелла, Виктор Классон. Когда Швеция играла с Азербайджаном, он мне майку Ибрагимовича с автографом передал. Со многими футболистами, с кем работал в «Краснодаре», поддерживаю отношения», — приводит слова Мусаева «Московский комсомолец».

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