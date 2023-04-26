Генич: если бы впереди у ЦСКА было больше конкретики, команда выиграла бы у «Локомотива»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о результате матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив». Игра завершилась со счётом 1:1, железнодорожники играли в меньшинстве с 40-й минуты встречи. Гол в составе ЦСКА забил Антон Заболотной, а за «Локо» отличился Вильсон Изидор.

«В моём понимании лучший футбол в туре по содержанию показал ЦСКА. Не «Зенит» в игре с «Динамо», а ЦСКА в матче с «Локомотивом». Армейцы играли просто супер, Обляков просто в феноменальной форме. Если бы впереди у ЦСКА было больше конкретики, команда выиграла бы у «Локомотива», — приводит слова Константина Генича «РБ Спорт».

Отметим, что в следующем туре РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА сыграет на выезде с «Ахматом», а «Локомотив» дома встретится с «Химками».