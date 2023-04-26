Орлов: в матчах с «Зенитом» и ЦСКА Дзюбу просто-напросто «съели»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба этой весной доказал, что он не разучился забивать. Принес уже немало пользы «Локомотиву». Но где он был в матчах с «Зенитом» и ЦСКА? Его просто-напросто «съели». Эпизодически проявлялся, но не более.

Мне в команде Галактионова больше нравится другой игрок — Пиняев. Очень жаль, что Сергей травмировался ещё в первом тайме встречи с ЦСКА. Неординарный атакующий хавбек с нестандартным мышлением. Обидно...» — приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

Артём Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл семь матчей, в которых забил шесть мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на счету нападающего два матча в Фонбет Кубке России.