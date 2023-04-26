Корниленко высказался о решении гендиректора «Крыльев» подать в отставку из-за судейства

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о решении генерального директора клуба Вадима Андреева уйти в отставку в знак протеста против судейства в Российской Премьер-Лиге.

«Может ли Вадим Андреев остаться в клубе? Давайте посмотрим, что будет в ближайшее время. Вадим Юрьевич – квалифицированный менеджер, проводит большую работу в клубе, переживает за результат, как и все мы. У нас хороший, выстроенный рабочий процесс.

Естественно, после тяжёлых матчей и игры с «Пари НН» с совсем не объективным судейством эмоции взяли верх и он решил заявить о несправедливом отношении к команде. В конце сезона идёт колоссальный стресс, нагрузка, и эмоции возобладали. Я прекрасно это понимаю, потому что сам тоже переживаю, нервничаю. Понимаю, что с заслуженными нами очками мы бы уже сейчас могли закрыть все вопросы в чемпионате. Считаю, эта реакция эмоциональная, но не безосновательная. Вадим Юрьевич защищает интересы клуба.

Какие решения от футбольных властей клуб будет считать приемлемыми? Мы за то, чтобы все вопросы решались на футбольном поле и никакие другие факторы не влияли на результат. Мы просто хотим добиться справедливости», – приводит слова Корниленко Metaratings.