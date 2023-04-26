Мор объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл «Краснодар», уступая по ходу матча 0:2

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал волевую победу красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, по ходу игры «Спартак» уступал со счётом 0:2, но в конечном итоге обыграл соперника — 4:3.

«После второго гола «Краснодара» казалось, что «Спартак» не может и не хочет победить? Нет, они хотели, конечно, выиграть. Просто перестроили схему и не понимали, как играть. Маслов совершенно не справлялся с ролью опорного, не понимал, куда ему открываться. Команда не знала, что ей делать на поле, к тому же не было ключевых футболистов. В этом была главная проблема. Потом пошли перестроения, и, когда игроки «встали» в схему, которую знают, и вышли на поле лидеры — Зобнин, Зиньковский, Промес, они перевернули ход матча. Плюс «Краснодар» устал. И вообще у них сейчас главная цель — Кубок России, они все силы на этот турнир хотят бросить, всё-таки есть шанс взять трофей.

«Спартак», конечно, добавил. Но надо понимать, что «Краснодар» ещё не такая выстроенная команда, как «Локомотив». Тренер Галактионов, уже работавший в РПЛ, понимает, что и как тут. Состав у «Краснодара», может, не хуже, чем у «Спартака» и у «Локомотива», но тренеру Ивичу нужно время для того, что понять, кто как может в его команде играть. Черников у них выбыл из строя, у Кривцова было мини-повреждение, Кади по ходу матча травму получил. У «Краснодара» есть кадровые проблемы, тренер не адаптирован к РПЛ», — приводит слова Эдуарда Мора «РБ Спорт».