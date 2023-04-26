Глава судейства РФС: своей отставкой гендиректор «Крыльев Советов» привлекает внимание

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался о решении генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева уйти в отставку из-за некачественной работы арбитров в Российской Премьер-Лиге.

«Отставка Андреева — не эмоциональное решение. Какое? Мне кажется, что Вадим не слишком эмоциональный человек. Зачем он это сделал? Вы сами знаете. Об этом вчера написали все абсолютно СМИ. Я считаю, ситуация разобранная. Наверное, привлекает внимание. Но лучше у него комментарий попросите.

Насколько я понимаю, он не уволен, является сотрудником клуба. Сам может озвучить позицию клуба: зачем он это сделал, какие ожидают улучшения, каким образом они хотят бороться. Это всё вопросы к нему. Я не хотел бы дискутировать и становиться оппонентом клуба.

Напомню, когда вопросы у «Крыльев Советов» были по одному матчу с «Химками» год назад, я этим занимался год в разных плоскостях. Других людей я не помню, которые активно участвовали», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.