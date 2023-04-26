Кобелев: в случае с «Крыльями» дело не в судействе. Зимой они распродали ведущих игроков

Российский тренер Андрей Кобелев высказался о решении генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева уйти в отставку из-за судейства в Российской Премьер-Лиге.

«Одной из причин ухода Андреева может быть судейство. В текущем сезоне каждая из команд РПЛ каким-то образом пострадала от ошибок судейства: чья-то больше, чья-то меньше. Уходить с должности, не знаю, правильно или нет. Я не собираюсь судить человека.

Но ошибки судей были, есть и будут. Дело не в судействе в случае с «Крыльями». У них была хорошая команда, а они взяли, и зимой распродали ведущих игроков. Тренер не может за такой короткий период времени без должных трансферов, играя молодыми футболистами, перестроить команду. Надо сначала спросить: зачем они распродали половину лучших игроков? Это надо делать своевременно и потихоньку», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.