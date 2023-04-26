Быстров: дайте Абаскалю спокойно поработать, плоды трудов тренерского штаба видны

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:3) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Когда лидера нет и команде тяжело, тренерский штаб должен находить выход из положения, открывать новых игроков, ставить молодых. Не знаю, что там за истерика с тренерским штабом, что надо всех увольнять. Дайте спокойно поработать! Ну «поплыла» немного команда по результатам. Но «Крылья» «плывут» — и Осинькин работает. Игра-то есть, молодые выглядят лучше, чем смотрелись изначально. Значит, это плод трудов тренерского штаба.

Абаскаль не угадал со стартовой тактикой? Мы уже не в первый раз об этом говорим. Почему всегда два разных тайма? Почему с первых минут не удаётся настроить команду? Почему они включаются, только когда уже петух в задницу клюнул? Думаю, этот вопрос задаём не только мы. В тренерском штабе тоже сидят и думают: «Блин, как их ещё-то настроить? Вроде всё делаем, и так попробовали, и так». Они пробуют, поверь. Не сидят сигары курят на тренировках. Думают, ищут выход. Пока выхода нет, но они его найдут», — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».