Агент Ренана заявил, что у защитника нет предложений из АПЛ
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игрока «Зенита» Роберта Ренана, заявил, что у его клиента нет предложений из Англии.
«Не время говорить о возможном трансфере — «Зенит» сейчас борется за чемпионство! Но от клубов АПЛ предложений по Ренану нет», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что предметный интерес к Роберту Ренану проявляет два клуба АПЛ, названия которых не уточняется. Английские команды якобы готовы заплатить за бразильца от € 20 до € 30 млн.
Контракт Ренана с «Зенитом» действует до конца лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 7 млн.
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