Агент Ренана заявил, что у защитника нет предложений из АПЛ

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игрока «Зенита» Роберта Ренана, заявил, что у его клиента нет предложений из Англии.

«Не время говорить о возможном трансфере — «Зенит» сейчас борется за чемпионство! Но от клубов АПЛ предложений по Ренану нет», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что предметный интерес к Роберту Ренану проявляет два клуба АПЛ, названия которых не уточняется. Английские команды якобы готовы заплатить за бразильца от € 20 до € 30 млн.

Контракт Ренана с «Зенитом» действует до конца лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 7 млн.