Руслан Пименов: думаю, что «Спартак» будет четвёртым
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о борьбе за призовые места в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.
«Зенит», конечно, станет первым. Что касается борьбы за второе и третье места, то, мне кажется, «Ростов» будет вторым, а ЦСКА возьмёт бронзовые медали. Ростовчане стабильно набирают очки, а «Спартак» может и удивить со знаком минус. Иногда он очень плохо играет, иногда очень хорошо. Команде не хватает стабильности. Думаю, что красно‑белые будут четвёртыми», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».
Турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит» (58). Второе место занимает «Ростов» (49), третье — «Спартак» (48). ЦСКА (45) располагается на четвёртой строчке.
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