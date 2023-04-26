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Полузащитник «Урала» Сиссе: буду рекомендовать приезжать играть в Россию

Полузащитник «Урала» Сиссе: буду рекомендовать приезжать играть в Россию
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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Ибраима Сиссе поделился впечатлениями о России.

«Мне очень нравится Россия, нравится играть в России. Честно, пока не очень хорошо знаю Екатеринбург, разве только центр города.

Буду ли советовать знакомым футболистам переходить в российские клубы? Конечно! Буду рекомендовать им приезжать играть в Россию. Здесь очень много хороших стадионов, много болельщиков. Это очень хороший выбор — играть в России», — приводит слова Сиссе «Матч ТВ».

Сиссе перешёл в «Урал» в сентябре 2022 года. Предыдущим клубом футболиста был бельгийский «Серен». Он также ранее выступал в английском «Фулхэме».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Сиссе провёл 12 матчей. Также на счету полузащитника семь матчей в Фонбет Кубке России и один забитый мяч.

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