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Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос о возможном возвращении Марио Фернандеса в клуб

Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил на вопрос о возможном возвращении Марио Фернандеса в клуб
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в армейский клуб. Ранее Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«Что касается возвращения Марио Фернандеса, всё возможно. Мы договорились, что в ближайшее время встретимся и обсудим перспективы — в том числе его желание. Однозначно сказать ничего нельзя. Как и нельзя исключать такой вариант. При обоюдном желании всё возможно.

Нет ли риска, что завершит карьеру? Нужно ему сейчас взять паузу — оценить свои собственные силы. Он сам всё прекрасно понимает. К сожалению, травмы стали часто появляться, Марио очень расстроен. Не будем торопиться с этим делом», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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