Алаев: пиво будет инструментом для привлечения болельщиков
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможном возвращении пива на стадионы в России.
«Мне бы хотелось думать, что дело по пиву сдвинулось с мёртвой точки. Сегодня в заседании участвовали все стороны. Были какие-то комментарии против, но большинство, и даже силовой блок, высказались за возвращение пива. У нас есть проблема с посещаемостью, финансированием клуба. Пиво будет инструментом и экономическим, и инструментом для привлечения болельщиков», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (58). Второе место занимает «Ростов» (49), третье — московский «Спартак» (48).
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