Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкубок России в 2023 году состоится 15 июля

Суперкубок России в 2023 году состоится 15 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Президент РПЛ Александр Алаев назвал дату проведения Суперкубка России по футболу в 2023 году. Ранее также стала известна дата начала следующего сезона РПЛ.

«Ключевой вопрос — старт следующего сезона, почти единогласно все высказались за старт 23 июля, Суперкубок пройдёт 15 июля», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 26 апреля, в отеле Hyatt Regency в Москве прошло общее собрание РПЛ. В повестке заседания были следующие пункты:

1. О структуре календаря РПЛ сезона-2023/2024.
2. О подготовке к сезону-2023/2024.
3. О выборе игровых мячей для сезона-2023/2024.
4. О вопросах судейства РПЛ.
5. О выборе делегата от АФК «РПЛ» для участия в очередной конференции РФС.
6. Об утверждении Положения о правлении АФК «РПЛ».
7. О выборе аудиторской компании.
8. О выборе кандидатов в исполком РФС от АФК «РПЛ».

Материалы по теме
Глава РПЛ Алаев: мы видим количество судейских ошибок, накал зашкаливает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023