Суперкубок России в 2023 году состоится 15 июля

Президент РПЛ Александр Алаев назвал дату проведения Суперкубка России по футболу в 2023 году. Ранее также стала известна дата начала следующего сезона РПЛ.

«Ключевой вопрос — старт следующего сезона, почти единогласно все высказались за старт 23 июля, Суперкубок пройдёт 15 июля», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 26 апреля, в отеле Hyatt Regency в Москве прошло общее собрание РПЛ. В повестке заседания были следующие пункты:

1. О структуре календаря РПЛ сезона-2023/2024.

2. О подготовке к сезону-2023/2024.

3. О выборе игровых мячей для сезона-2023/2024.

4. О вопросах судейства РПЛ.

5. О выборе делегата от АФК «РПЛ» для участия в очередной конференции РФС.

6. Об утверждении Положения о правлении АФК «РПЛ».

7. О выборе аудиторской компании.

8. О выборе кандидатов в исполком РФС от АФК «РПЛ».