Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о ходе переговоров с Дивеевым о новом контракте

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о ходе переговоров о новом контракте с защитником Игорем Дивеевым.

«Что касается Дивеева, продолжаем переговорный процесс — буквально вчера встречались. Да, непростой процесс, но давайте наберёмся терпения. Думаю, что договоримся», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игорь Дивеев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. Лидирует «Зенит» (58).