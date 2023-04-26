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Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался о возможном изменении формата проведения РПЛ

Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался о возможном изменении формата проведения РПЛ
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном изменении формата проведения Российской Премьер-Лиги.

«Плей-офф в РПЛ? Это абсолютно правильная инициатива. Нужно провести аудит, почему падает рейтинг. Если говорить о телевизионных трансляциях — почему теряем долю. Нужно подумать, как это можно изменить. Пока что идёт обмен мнениями по возможному изменению формата: думаем и анализируем. Когда рабочая группа подберёт соответствующую аналитику, можно будет рассуждать, стоит ли выносить вопрос и делать какие-то выводы», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что на общем собрании РПЛ было принято решение о создании рабочей группы по обсуждению структуры соревнований.

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