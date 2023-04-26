В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ не будет действовать Fan ID

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что действие системы Fan ID не будет распространяться на стыковые матчи за сохранение прописки в РПЛ.

«Fan ID не будет распространяться на стыковые матчи. У тех, кто выйдет из ФНЛ, эта система должна быть готова к 1-му туру. Мы готовы помогать с установкой оборудования, но вопрос, кто именно это будет финансировать. Хочется, чтобы те, кто выйдет через стыки, если выйдут, были готовы к РПЛ. Некоторые клубы ведут большую работу, некоторые пока нет», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, система Fan ID действует на матчах Российской Премьер-Лиги, но не распространяется на матчи Фонбет Кубка России и Мелбет Первой лиги.