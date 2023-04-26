Замгендир «Крыльев»: цель отставки Андреева — привлечь внимание к проблеме с судейством

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков высказался о решении генерального директора клуба Вадима Андреева уйти в отставку из-за судейства в Российской Премьер-Лиге.

«Будет ли принята отставка Андреева? Я не могу ответить на ваш вопрос. Есть юридическая процедура. Совет директоров как минимум ещё не собирался. Мы же говорим о том, что привлекали внимание к судейскому вопросу. Мы должны получить какой-то официальный ответ.

Есть вероятность, что тема не будет развиваться? Почему? Последовательность действий такая: заявление, реакция, рассмотрение. Ровно в такой последовательности и будет развиваться ситуация. Когда ожидать реакции? Не от нас зависит. Официальной реакции не было, мы же ждём официальной. Какой должна быть реакция? Да мы не ждём никакой реакции. Ждём, что какая-то будет. Что фантазировать? Это шантаж? Каждый трактует по-своему. Была цель привлечь внимание к проблеме. Проблема же есть с судейством? Вот видите, вы уверены в этом. Задача подсветить это — выполнена», — передаёт слова Дьякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.