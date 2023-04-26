Глава судейства РФС Каманцев: «Факел» ни разу не обращался в ЭСК, а сейчас — море вопросов

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев прокомментировал недовольство руководителей «Факела» обслуживанием матчей с участием воронежской команды.

«Были жаркие дебаты на судейские темы? Нет, никаких не было. Рассматривался финансовый вопрос по вознаграждениям судей — отправили вопрос на доработку по указанию Митрофанова. Нужно обновить цифры.

Были обращения «Факела» на тему, что им не нравится судейство. Его выслушали и объяснили, какие есть способы взаимодействия сейчас. Мой телефон всем известен. Сухина всегда может позвонить и уточнить. Я не понял, какой политики придерживается «Факел». Они ни разу не обращались в ЭСК, ни разу не обращались к нам. Но потом пришли и сказали, что у них есть море вопросов. На собрании ещё присутствует 15 клубов, которым, наверное, не очень интересны эти моменты. Мы всегда готовы выйти на связь с Сухиной и всё ему объяснить. Думаю, что у «Факела» сейчас самые топовые судейские компетенции из всех клубов. Где ещё есть человек, который судил в РПЛ? Нигде нет такого сейчас. Думаю, что мы разберёмся с ним в отдельном порядке, но не на очном собрании», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.