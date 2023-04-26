Генич: «Ростов» показывает, что порядок бьёт класс. У них хорошая физическая готовность

Футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом».

«Если с «Ростовом» «Спартак» будет играть в обороне, как с «Краснодаром», то никакой отправной точки не будет. Если только эта точка не отправит красно-белых вниз. «Ростов» показывает, что порядок бьёт класс. У них очень хорошая физическая готовность. Состав «Ростова» точно не назовешь сверхзвёздным, сверхквалифицированным, при всём уважении к игрокам. Да, там есть хорошие, добротные ребята, но они очень молодые», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Напомним, в 24-м туре РПЛ «Спартак» дома одолел «Краснодар» со счётом 4:3. «Ростов» на выезде был сильнее «Урала» – 3:1.

Встреча 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в субботу, 29 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.