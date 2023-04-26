Лукаку может получить шанс в «Челси» при Почеттино

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, выступающий за миланский «Интер» на правах аренды, может получить шанс проявить себя в составе лондонского клуба при Маурисио Почеттино. Решение о его будущем будет приниматься летом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство синих в ближайшее время выяснит у форварда, видит ли он себя в «Челси» под руководством Почеттино. По слухам, аргентинский специалист близок к назначению на пост главного тренера лондонского клуба.

Сообщается, что на данный момент приоритет для Лукаку – продолжение сотрудничества с «Интером». Однако в случае своего назначения Почеттино будет рад поработать с бельгийским форвардом. Аргентинский тренер приложит максимум усилий, чтобы переубедить Лукаку.

Главная задача «Челси» предстоящим летом – снижение численности состава. Клуб может сделать несколько точечных приобретений только в случае необходимости. Основные проблемные позиции лондонского клуба – центральный нападающий и вратарь.

Напомним, лондонский клуб купил Лукаку у «Интера» за € 115 млн летом 2021 года. Год спустя нападающий вернулся в миланскую команду на правах аренды за € 8 млн.

В этом сезоне 29-летний бельгийский нападающий забил девять голов и сделал три результативные передачи в 26 матчах за «Интер» во всех турнирах. Стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermrkt, € 40 млн.