Лукаку может получить шанс в «Челси» при Почеттино

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, выступающий за миланский «Интер» на правах аренды, может получить шанс проявить себя в составе лондонского клуба при Маурисио Почеттино. Решение о его будущем будет приниматься летом, сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство синих в ближайшее время выяснит у форварда, видит ли он себя в «Челси» под руководством Почеттино. По слухам, аргентинский специалист близок к назначению на пост главного тренера лондонского клуба.
Сообщается, что на данный момент приоритет для Лукаку – продолжение сотрудничества с «Интером». Однако в случае своего назначения Почеттино будет рад поработать с бельгийским форвардом. Аргентинский тренер приложит максимум усилий, чтобы переубедить Лукаку.
Главная задача «Челси» предстоящим летом – снижение численности состава. Клуб может сделать несколько точечных приобретений только в случае необходимости. Основные проблемные позиции лондонского клуба – центральный нападающий и вратарь.
Напомним, лондонский клуб купил Лукаку у «Интера» за € 115 млн летом 2021 года. Год спустя нападающий вернулся в миланскую команду на правах аренды за € 8 млн.
В этом сезоне 29-летний бельгийский нападающий забил девять голов и сделал три результативные передачи в 26 матчах за «Интер» во всех турнирах. Стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermrkt, € 40 млн.
- 26 апреля 2023
-
18:45
-
18:43
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:17
-
18:14
-
18:00
-
17:54
-
17:44
-
17:38
-
17:37
-
17:24
-
17:22
-
17:20
-
17:18
-
17:13
-
17:10
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:53
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:48
-
16:46
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:40
-
16:38
-
16:37
-
16:31
-
16:20