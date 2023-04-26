Чуквуэмека может сменить сборную Англии на другую европейскую команду

Сборная Австрии предложила полузащитнику «Челси» Карни Чуквуэмеке поменять гражданство с английского на австрийское, сообщает talkSPORT.

Чуквуэмека родился в австрийском городе Эйзенштадте, поэтому имеет право сменить спортивную прописку.

Главным тренером австрийцев является бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник. Сообщается, что специалист немедленно предоставил бы Чуквуэмеке место в главной сборной страны.

На данный момент главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт пока не предоставлял молодому хавбеку возможность дебюта за основную сборную Англии. Сообщается, что сам футболист пока ещё не решил, стоит ли выступать за Австрию.

Чуквуэмека провёл 19 матчей за молодёжные сборные Англии всех возрастов, в которых отметился семью голами.