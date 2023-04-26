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«Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Кессье

«Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Кессье
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Туринский «Ювентус» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Франка Кессье и готов предложить испанскому клубу обмен футболистами. Об этом сообщает журналист Ллуис Мигельсанц в «Твиттере».

По сведениям источника, в «Барселоне» могут согласиться на такое предложение, если туринский клуб предложит интересующего их игрока. Также требованием для такого перехода станет подписание «Барселоной» полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана и продление контракта с Серхио Бускетсом. Сообщается, что также Кессье интересуются «Интер» и «Тоттенхэм».

Кессье выступает за «Барселону» с лета 2022 года, когда перешёл в команду на правах свободного агента.

Видеообзор. «Барселона» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 30-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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