«Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Кессье

Туринский «Ювентус» хочет подписать полузащитника «Барселоны» Франка Кессье и готов предложить испанскому клубу обмен футболистами. Об этом сообщает журналист Ллуис Мигельсанц в «Твиттере».
По сведениям источника, в «Барселоне» могут согласиться на такое предложение, если туринский клуб предложит интересующего их игрока. Также требованием для такого перехода станет подписание «Барселоной» полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана и продление контракта с Серхио Бускетсом. Сообщается, что также Кессье интересуются «Интер» и «Тоттенхэм».
Кессье выступает за «Барселону» с лета 2022 года, когда перешёл в команду на правах свободного агента.
Видеообзор. «Барселона» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 30-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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