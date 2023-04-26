Защитником «Крыльев Советов» Бейлом заинтересовался клуб из Бундеслиги

Нидерландский защитник Гленн Бейл, выступающий за самарские «Крылья Советов», заинтересовал один из клубов немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, Бейл привлёк внимание сразу нескольких клубов из России и Европы, в том числе из Германии. Подробностей о возможном трансфере 27-летнего футболиста нет.

Бейл защищает цвета «Крыльев Советов» с августа 2021 года, перейдя в самарский клуб из нидерландского «Эммена». За два сезона защитник успел провести за «Крылья Советов» 56 матчей во всех турнирах, на его счету два гола и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Бейла в € 1,5 млн.

Напомним, ранее Бейл рассказал «Чемпионату», что намерен оставаться в Самаре как минимум до истечения контракта, то есть до лета 2025 года.