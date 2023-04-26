За всё время работы Гвардиолы в «Сити» команда ни разу не уступала «Арсеналу»

С момента назначения Хосепа Гвардиолы главным тренером «Манчестер Сити» (лето 2016 года) его команда провела 13 очных матчей в чемпионате Англии с «Арсеналом». В этих играх «горожане» ни разу не проиграли (12 побед и одна ничья).
Во вторник, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится встреча лидеров чемпионата Англии: «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом». Игра начнётся в 22:00.
Центральный матч 33-го тура может сыграть важную роль в борьбе за чемпионство. На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, набрав 75 очков в 32 играх. Подопечные Гвардиолы отстают от «канониров» на пять очков, однако имеют две игры в запасе.
«Манчестер Сити» пропустил домашнюю игру 28-го тура с «Вест Хэмом», а также выездную встречу 32-го тура с «Брайтоном».
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «горожане» на выезде одолели команду Микеля Артеты со счётом 3:1.
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