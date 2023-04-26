Спортдиректор «Локомотива» Ульянов: в клубе уже забыли про историю с Изидором и «Лионом»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о ситуации с несостоявшимся переходом нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в «Лион».
«Что касается Изидора, нападающий, который забивает, — это отлично. В клубе уже забыли про историю с Вильсоном и «Лионом» в зимнее трансферное окно.
Уход Изидора летом? Как мы за него можем говорить? Вильсон — наш игрок. Ему нужно показывать себя: вернуться на тот уровень, который был до травмы, быть лидером команды. Всё потихоньку и постепенно», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Изидор выступает за московский «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне 22-летний французский футболист принял участие в 14 матчах чемпионата России, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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