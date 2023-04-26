Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Локомотива» Ульянов: в клубе уже забыли про историю с Изидором и «Лионом»

Спортдиректор «Локомотива» Ульянов: в клубе уже забыли про историю с Изидором и «Лионом»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о ситуации с несостоявшимся переходом нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в «Лион».

«Что касается Изидора, нападающий, который забивает, — это отлично. В клубе уже забыли про историю с Вильсоном и «Лионом» в зимнее трансферное окно.

Уход Изидора летом? Как мы за него можем говорить? Вильсон — наш игрок. Ему нужно показывать себя: вернуться на тот уровень, который был до травмы, быть лидером команды. Всё потихоньку и постепенно», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Изидор выступает за московский «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне 22-летний французский футболист принял участие в 14 матчах чемпионата России, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Судьи очень крупно помогли «Локомотиву». Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ
Судьи очень крупно помогли «Локомотиву». Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023