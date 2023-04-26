«Интер» — «Ювентус»: хозяева повели в счёте на 15-й минуте

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии встречаются «Интер» и «Ювентус». Команды играют на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Довери. Игра началась в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 15-й минуте матча с передачи Николо Бареллы забитым мячом в составе «Интера» отметился Федерико Димарко.
В первой полуфинальной игре команды разошлись миром – 1:1. На 83-й минуте встречи Хуан Куадрадо вывел свою команду вперёд. Однако в самой концовке игры судья Давиде Масса назначил пенальти в ворота туринцев. На 90+5-й минуте его реализовал форвард «Интера» Ромелу Лукаку.
В текущем сезоне чемпионата Италии команды встречались дважды: оба раза сильнее был «Ювентус». В ноябре туринцы в домашнем матче одолели «нерадзурри» со счётом 2:0. А в конце марта «Юве» в гостях обыграл «Интер» – 1:0.
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