Экс-игрок «Торпедо» Корнюхин: выгонять за улыбки? Наверное, тренер встал не с той ноги

Бывший вратарь московского «Торпедо» Евгений Корнюхин прокомментировал информацию об отстранении от тренировок трёх игроков команды: Ильи Кутепова, Юрия Журавлёва и Равиля Нетфуллина. Ранее «Чемпионат» сообщал, что такое решение принял главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет.

«Торпедо» уже мало что поможет. В том числе и такой ход. Выгнал с тренировки? Может, остался недоволен действиями этих футболистов. Нет? Значит, у тренера были какие-то причины для отстранения этих трёх футболистов от игры. Хотелось бы услышать от него какое-то объяснение.

Думаю, уже ничего не может встряхнуть «Торпедо», но каждый футболист должен понимать, что его дальнейшая судьба зависит от того, как он себя проявит на поле в оставшихся матчах. Надо выходить играть не только за «Торпедо», но и за себя и для себя. Всё в руках футболистов.

Журавлёва выгнали за то, что он много улыбался на тренировке? Когда люди улыбаются — это хорошо. Про россиян говорят, что мы мало улыбаемся. Это хорошо, что мы хотя бы начали улыбаться. Я не считаю, что это криминально. Тренировался с улыбкой на лице — ничего плохого в этом не вижу. Тренер, может быть, рассудил, что Журавлёв ехидно улыбался по отношению к нему. Каждый волен думать, как он хочет. У меня было несколько ребят, с кем я работал. Многие из них улыбались. Один мой воспитанник выступал за один клуб. Улыбался или громко смеялся в автобусе после не самой хорошей игры и через два дня был отчислен. Считаю, что это неправильно. А что, замкнуться в себе и ходить плакать? Может, таким образом человек настраивает себя на следующий матч, чтобы сыграть лучше.

Всё в руках тренера. Он должен под свою идею объединить команду. Приведу простой пример. «Химки» и «Торпедо» выступали одинаково. Пришел Талалаев в «Химки». И что мы видим? Две игры — четыре очка. Я понимаю, если тренер сделал замечание по поводу неопрятного вида. Но выгонять за улыбки… Наверное, сегодня тренер встал не с той ноги», – приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

Напомним, Клотет стал четвёртым тренером «Торпедо» по ходу текущего сезона. Испанский специалист возглавил московскую команду в марте 2023 года, в четырёх матчах добыв одну победу при трёх поражениях.