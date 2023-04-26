«Манчестер Сити» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

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Сегодня, 26 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 26 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Арсенал Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Де Брёйне, Грилиш и Холанд. Единственный мяч в составе «Арсенала» забил Сака.

«Арсенал» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 32 турах. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, заработав 70 очков после 30 встреч.