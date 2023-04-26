Пирс Морган: если «Сити» — лучшая команда мира, то почему «Арсенал» возглавляет АПЛ?

Британский журналист Пирс Морган усомнился в могущественном статусе «Манчестер Сити» как одной из лучших команд мира.

«Если «Манчестер Сити» – лучшая команда мира, то почему «Арсенал» опережает их на пять очков, возглавляя чемпионат Англии?» – написал телеведущий в своих соцсетях.

После 32 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 75 очков. Подопечные Гвардиолы отстают от «канониров» на пять очков, однако имеют две игры в запасе.

Во вторник, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится очная встреча лидеров чемпионата Англии. Игра начнётся в 22:00.

С момента назначения Хосепа Гвардиолы главным тренером «Манчестер Сити» (лето 2016 года) его команда провела 13 очных матчей в АПЛ с «Арсеналом». В этих играх «горожане» ни разу не проиграли (12 побед и одна ничья).