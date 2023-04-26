Канте может перейти в «Арсенал» летом

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте дал предварительное согласие на переход в «Арсенал» по окончании сезона, сообщает Fichajes.

Действующее соглашение Канте с «Челси» истекает в июле текущего года. Руководство синих до сих пор сомневается, стоит ли продлевать сотрудничество с возрастным игроком.

По информации источника, «Арсенал» предложил Канте двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. По слухам, футболист сообщил своим представителям о готовности присоединиться к команде Микеля Артеты этим летом.

Сообщается, что финансовые условия будут аналогичными тем, которые есть у Канте в «Челси» на данный момент.

По информации интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Канте составляет € 20 млн.