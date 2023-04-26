ЭСК признала три ошибки судей в матче «Крыльев Советов» с «Пари НН»

Главный арбитр матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Пари Нижний Новгород» Роман Галимов ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота самарского клуба на 34-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Также Галимов ошибочно не назначил пенальти в ворота нижегородцев на 42-й минуте матча. К тому же главный арбитр не вынес второе предупреждение в матче и не удалил с поля игрока команды «Пари НН» Виктора Александрова на 70-й минуте матча. Также судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и не удалил Александрова на 77-й минуте матча.
Самарские «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 24 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке, заработав 22 очка по итогам 24 туров.
- 26 апреля 2023
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