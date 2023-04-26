Эрик тен Хаг подтвердил, что у «Манчестер Юнайтед» есть план по нейтрализации Кейна

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о подготовке команды к матчу с «Тоттенхэмом», в частности, подтвердив наличие специального плана по противодействию форварду «шпор» Гарри Кейну.

«Совершенно ясно, что он оказывает огромное влияние на игру «Тоттенхэма». У нас есть план, как нейтрализовать потенциал Кейна. В домашней игре мы выступили очень хорошо, так что завтра нам тоже нужен очень хороший план. Необходимо выстроить командную оборону, а не полагаться только на защитников, он умный игрок, нельзя позволять ему принимать мяч на открытом пространстве, он действительно может оказать большое влияние на результат. Эта игра очень важна для нас, просто посмотрите в таблицу. Мы опережаем ближайшего соперника на шесть очков, но наш подход не меняется, он заключается в том, что мы хотим побеждать в каждой игре, неважно, кто соперник», – цитирует тен Хага 90min.

Матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» на своём поле примет «Манчестер Юнайтед», состоится в четверг, 27 апреля. «МЮ» занимает четвёртое место в таблице АПЛ, набрав 59 очков в 30 матчах, «шпоры» расположились на шестой строчке с 53 очками, они провели на два матча больше. Добавим, что на счету 29-летнего нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна 24 гола в текущем сезоне Премьер-лиги.