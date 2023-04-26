Семак — о вылете «Зенита» из Кубка: как вы думаете, сколько раз «Реал» доходил до финалов?

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал причины неудачного выступления команды в Кубке России.

«А как вы думаете, сколько раз мадридский «Реал» доходил до финалов национального Кубка? Кажется, достаточно часто? На самом деле – один раз за последние 10 лет. Для любого большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат. А Кубок по разным причинам всегда второстепенен. Особенно когда играешь в еврокубках, приходится делать большую ротацию. Плюс игры в Кубке России – отличный шанс для наших соперников. Победи нас, и сезон можно назвать успешным. Поэтому уровень мотивации, сопротивления невероятный.

Базовая вероятность проиграть в конкретном матче выше всегда. В чемпионате невозможно выиграть десять игр подряд, что уж говорить о Кубке. Факт случайности гораздо выше», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Семаком читайте на «Чемпионате» завтра, 27 апреля.