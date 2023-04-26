«Интер» — «Ювентус»: стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии встретятся «Интер» и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Довери. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Интер»: Онана, Дармиан, Думфрис, Ачерби, Бастони, Димарко, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Мартинес, Джеко.
«Ювентус»: Перин, Де Шильо, Бремер, Бонуччи, Алекс Сандро, Костич, Локателли, Рабьо, Миретти, Ди Мария, Кьеза.
В первой полуфинальной игре команды разошлись миром – 1:1. На 83-й минуте встречи Хуан Куадрадо вывел свою команду вперёд. Однако в самой концовке игры судья Давиде Масса назначил пенальти в ворота туринцев. На 90+5-й минуте его успешно реализовал форвард «Интера» Ромелу Лукаку.
В текущем сезоне чемпионата Италии команды встречались дважды: оба раза сильнее был «Ювентус». В ноябре туринцы в домашнем матче одолели «нерадзурри» со счётом 2:0. А в конце марта «Юве» в гостях обыграл «Интер» – 1:0.
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