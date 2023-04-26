«Челси» готов отпустить Ковачича в «Баварию»

«Бавария» хочет подписать полузащитника «Челси» Матео Ковачича. «Челси» готов продать хавбека и не будет препятствовать переговорам игрока с мюнхенцами, сообщает Bild.
По информации источника, главный тренер немецкой команды Томас Тухель хочет подписать форварда и центрального полузащитника.
В качестве усиления на позицию нападающего рассматривается Виктор Осимхен из «Наполи». В свою очередь, для укрепления центра поля мюнхенцы хотят пригласить Матео Ковачича, с которым Тухель работал в «Челси» на протяжении двух сезонов.
Контракт хорвата с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermrkt, — € 40 млн.
В текущем сезоне Ковачич провёл в составе «Челси» 33 матча во всех турнирах, в которых сумел отметиться двумя голами и одной результативной передачей.
- 26 апреля 2023
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