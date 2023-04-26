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В Израиле польский футболист вскинул правую руку от груди, забив гол

В Израиле польский футболист вскинул правую руку от груди, забив гол
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Польский нападающий клуба «Хапоэль» (Беэр-Шева) Патрик Климала отметился победным голом на 54-й минуте матча 6-го тура чемпионата Израиля с иерусалимским «Хапоэлем». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Клималы. В процессе празднования гола форвард вскинул руку вверх. Многим это напомнило экстремистский жест. Позже сам игрок заявил, что его поведение истолковали неверно.

«Мой жест во время празднования гола интерпретирован ошибочно. Я осознаю важность истории и еврейского наследия. Я просто хотел поприветствовать наших болельщиков.

Мне жаль, что многие это восприняли неправильно. Остаётся порадоваться, что мы одержали ещё одну важную победу. Всем удачи», – написал футболист в своей социальной сети.

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