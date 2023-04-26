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Пиняев, Захарян и ещё восемь игроков из РПЛ — в числе самых перспективных по версии CIES

Пиняев, Захарян и ещё восемь игроков из РПЛ — в числе самых перспективных по версии CIES
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Десять игроков, выступающих в Российской Премьер-Лиге, вошли в список 200 самых перспективных молодых футболистов по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Чемпионат России представлен вратарями Даниилом Худяковым («Локомотив») и Владиславом Торопом (ЦСКА), защитниками Виктором Мелёхиным («Ростов»), Робертом Ренаном («Зенит»), Андреем Ланговичем («Ростов»), полузащитниками Арсеном Захаряном («Динамо»), Александром Коваленко («Крылья Советов») и Сергеем Пиняевым («Локомотив»).

Этот рейтинг, в который вошли футболисты до 20 лет, составляется на основе статистики выступления игроков и количества проведённых на поле минут с учётом коэффициента турнира, а также командного результата.

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