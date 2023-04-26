Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Де Брёйне открыл счёт на седьмой минуте

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Де Брёйне открыл счёт на седьмой минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
26 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
3 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Де Брёйне – 7'   2:0 Стоунз – 45+1'   3:0 Де Брёйне – 54'

На седьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Бельгиец обводящим ударом послал мяч в угол из-за пределов штрафной.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Де Брёйне, Грилиш и Холанд. Единственный мяч в составе «Арсенала» забил Сака.

«Арсенал» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 32 турах. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, заработав 70 очков после 30 встреч.

Материалы по теме
Гвардиола: каждая игра для «Арсенала» в этом сезоне — это финал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023