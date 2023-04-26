Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Де Брёйне открыл счёт на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На седьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Бельгиец обводящим ударом послал мяч в угол из-за пределов штрафной.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Де Брёйне, Грилиш и Холанд. Единственный мяч в составе «Арсенала» забил Сака.

«Арсенал» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 32 турах. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, заработав 70 очков после 30 встреч.