Семак заявил, что без трансфера Ренана в «Зенит» обмен Юри Алберто не состоялся бы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в случае отсутствия трансфера защитника «Коринтианса» Роберта Ренана в российский клуб не состоялся бы обмен нападающего Юри Алберто.

«Без прихода Ренана обмен был бы невозможен. Мы давно за ним наблюдаем. Хотели приобрести его ещё до зимы, но по тем или иным причинам не получалось. Поэтому Ренан был приоритетной опцией. Плюс остальные бонусы, которые мы получили за Алберто.

Почему Ренан сразу стал играть в основе? Мы же видим его уровень на тренировках. Игры – прекрасная возможность посмотреть его в деле. Видно, что это футболист высокого уровня. По поводу Нуралы и Димы – на то и существует конкуренция. А главному тренеру решать, кто лучше готов и нужен команде в тот или иной день», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Семаком читайте на «Чемпионате» завтра, 27 апреля.