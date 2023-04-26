Холанд набрал 19 очков по системе «гол+пас» в 11 последних играх за «Манчестер Сити»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд демонстрирует высочайшую результативность на этом этапе сезона. Нападающий набрал 19 баллов по системе «гол+пас» в 11 последних играх за «горожан», забив 16 голов и отдав три результативные передачи.
В эти минуты проходит матч 33-го тура чемпионата Англии, в котором «Сити» на своём поле принимает «Арсенал». Счёт на седьмой минуте первого тайма открыл Кевин Де Брёйне, а ассистировал бельгийскому плеймейкеру именно Холанд.
В целом Холанд проводит 29-й матч в текущем сезоне английской Премьер-лиги. На его счету 32 гола и шесть ассистов.
«Арсенал» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 32 турах. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, заработав 70 очков после 30 встреч.
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