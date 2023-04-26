Отец Месси просил повысить сыну зарплату как чемпиону мира, но руководство «ПСЖ» отказало

Отец форварда «ПСЖ» Лионеля Месси Хорхе просил повысить своему сыну зарплату, поскольку он стал чемпионом мира, но президент парижан Нассер Аль-Хелаифи ответил отказом. Клуб хочет заключить новый договор на прежних условиях и сроком на один год, сообщает AS.

По сообщениям источника, форвард не отвечает на предложение продлить контракт, которое было ему направлено несколько недель назад.

В «ПСЖ» единственным неприкосновенным игроком считают нападающего Килиана Мбаппе и строить проект намерены как раз вокруг молодого француза. Интерес к продлению контракта с Месси остаётся, однако руководители «ПСЖ» видят плюсы и в том, что с уходом аргентинца снизится сумма в платёжной ведомости клуба.

На счету аргентинского форварда в текущем сезоне 35 матчей в составе парижан во всех турнирах. Месси отметился 20 голами и 19 результативными передачами.