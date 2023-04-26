«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Стоунз удвоил преимущество хозяев перед перерывом

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В эти минуты проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед свистком на перерыв защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз удвоил преимущество хозяев. Центрбек откликнулся на подачу Де Брёйне со штрафного, арбитры сначала не засчитали взятие ворот, зафиксировав офсайд, но просмотр повторов восстановил справедливость.

Ранее, на седьмой минуте матча, счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Бельгиец обводящим ударом послал мяч в угол из-за пределов штрафной после передачи Эрлинга Холанда.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Де Брёйне, Грилиш и Холанд. Единственный мяч в составе «Арсенала» забил Сака.

«Арсенал» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 32 турах. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, заработав 70 очков после 30 встреч.