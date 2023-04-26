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«Челси» потерпел очередное поражение. На этот раз от «Брентфорда» в чемпионате

«Челси» потерпел очередное поражение. На этот раз от «Брентфорда» в чемпионате
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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Брентфордом». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли.

Несмотря на отсутствие изобилия голевых моментов, «Брентфорд» сумел добыть победу в гостевой игре с «Челси». На 37-й минуте матча мяч рикошетом от защитника лондонцев Сесара Аспиликуэты влетел в ворота Кепы Аррисабалаги после розыгрыша углового. Во второй половине «Брентфорд» сумел удвоить преимущество в счёте: на 78-й минуте точным ударом отметился Брайан Мбемо.

Таким образом, подопечные Томаса Франка обыграли «Челси» и набрали три очка. Это уже пятое поражение синих в пяти матчах при Фрэнке Лэмпарде.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Челси» также не сумел обыграть «Брентфорд» в выездном матче – 0:0.

Лондонцы занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 32 матчей. «Брентфорд» располагается на девятой строчке, заработав 47 очков после 33 игр.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
26 апреля 2023, среда. 21:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 2
Брентфорд
Лондон
0:1 Аспиликуэта – 37'   0:2 Мбемо – 78'
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