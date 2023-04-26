Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем» покинул зону вылета, обыграв «Брайтон»

«Ноттингем» покинул зону вылета, обыграв «Брайтон»
Комментарии

Сегодня, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги между клубом «Ноттингем Форест» и «Брайтоном». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 38-й минуте открыл полузащитник «чаек» Факундо Буонанотте. В добавленное к первому тайму время Паскаль Гросс отправил мяч в свои ворота, счёт на табло стал равным. На 69-й минуте Данило после передачи Тайво Авонийи вывел «лесников» вперёд. На последних минутах игры Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти и установил итоговый счёт на табло.

Благодаря этой победе хозяева поднялись на 16-е место в турнирной таблице. Теперь в их активе 30 очков. Команда Роберто де Дзерби находится на восьмой строчке.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
26 апреля 2023, среда. 21:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Буонанотте – 38'   1:1 Гросс – 45+3'   2:1 Данило – 68'   3:1 Гиббс-Уайт – 90+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023